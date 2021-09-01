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    Karabük'te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı

    Safranbolu'da yığma taşların arasına düşerek mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için yaklaşık 8 saat uğraş veren itfaiye erleri köpekleri kurtarırken, kayıp 1 yavru için çalışmalarını sürdürüyor.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 19:45
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    Karabük'te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir bahçede anne köpek taşıdığı yavrularını yığma taşların arasından geçerken düşürdü.

    Taşların arasında kalan yavru köpekleri gören bahçe sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    SAATLER SONRA MAHSUR KALDIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

    Olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7-8 saat süren çalışmaları sonucu yavruların birçoğu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

    İtfaiye ekipleri mahsur kalan 1 yavru köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Karabük te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı #1

    Karabük te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı #2

    Karabük te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı #3

    Karabük te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı #4

    Karabük te itfaiyeciler yavru köpekleri kurtarmak için uğraştı #5

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