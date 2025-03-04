Karabük'te kaçak kazı operasyonu: 7 kişi tutuklandı
AA & Ensonhaber

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda elektrikli vinç, delici kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Göktürk Sönmez
Editor