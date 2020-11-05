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    Karabük'te kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

    Emniyetin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda kaçak cinsel içerikli ürün satışı yapan şahıslar tespit edildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 18:36
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    Karabük'te kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

    Karabük'te emniyet, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyonel faaliyet yürüttü.

    Yapılan çalışmada, Safranbolu ilçesinde A.D.'ye ait dükkanda kaçak olarak cinsel içerikli ürün satışı yapıldığını tespit etti.

    ONLARCA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler tarafından işyerinde yapılan aramalarda, 87 paket cinsel içerikli hap, 16 adet cinsel içerikli içecek, 12 adet cinsel içerikli çikolata, 8 adet cinsel içerikli sprey olmak üzere toplamda 123 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyonda gözaltına alınan A.D. ve işyeri çalışanı C.Y. hakkında işlem başlatıldı.

    Karabük te kaçakçılık operasyonunda cinsel içerikli ürünler ele geçirildi #1

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