Karabük'te kadınların cadde ortasındaki 'koca' kavgası

Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadını tekme tokat darbeden kadının o anları kameraya yansıdı.

Karabük'ün Yenişehir Mahallesi'ne bağlı Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen bir kadın, kocası ile ilişkisi olduğu kadınla karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Karşılaştıkları kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınlara çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Başka bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerası ile kayda alırken, saldırgan kadının ,“3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu” diye bağırması dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

3 Nisan Karakolu'nun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.