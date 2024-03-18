Karabük'te kahvehanede tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çocuk tutuklandı Safranbolu ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışmada 22 yaşındaki Recep Hamleci'yi bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Karabük'teki kavgada kan aktı..

Dün saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana gelen olayda A.S. ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Recep Hamleci, kahvehanedeki bir kişi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Hamleci'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Hamleci'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından bugün öğle vaktinde Eskipazar ilçesine bağlı Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Hastaneye götürülme anları

Recep Hamleci’nin kahvehanede A.S. tarafından bıçaklandıktan sonra karnını tutarak, bir kişi tarafından otomobile bindirilip hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan A.S. ise emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)