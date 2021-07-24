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    Karabük'te kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

    Kontrolden çıkarak direğe çarpan kamyonetin sürücüsü Erdal Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 24.07.2021 - 12:21
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    Karabük'te kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

    Karabük-Yenice kara yolunda Erdal Yıldız (35) idaresindeki 67 AAT 651 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan direğe çarptı.

    Kaza üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücü Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız'ın cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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