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    Karabük'te kazada teselli ettiği eşi hastanede hayatını kaybetti

    Karabük’te kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Ayşe Sağlam'ın eşini teselli ettiği anın fotoğrafı ise yürek yaktı.
    • 25.10.2022 - 20:04
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    Karabük'te kazada teselli ettiği eşi hastanede hayatını kaybetti

    Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde Osman Sağlam (80) idaresindeki 78 SB 585 plakalı otomobil kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği sırada Karabük istikametine seyreden Ayhan Çam idaresindeki 42 UA 755 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    Kazada sürücülerle birlikte Ayşe Sağlam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Otomobilde sıkışan çift ekiplerin yardımıyla çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Yaralılardan Osman Sağlam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Yürek yakan kare

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre Ayşe Sağlam'ın eşini kazada teselli ettiği anın fotoğrafı ise yürek yaktı.

    Karabük te kazada teselli ettiği eşi hastanede hayatını kaybetti #1


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