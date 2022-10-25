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Karabük'te kazada teselli ettiği eşi hastanede hayatını kaybetti

Karabük'te kazada teselli ettiği eşi hastanede hayatını kaybetti

Karabük’te kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Ayşe Sağlam'ın eşini teselli ettiği anın fotoğrafı ise yürek yaktı.