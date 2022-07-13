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    Karabük'te kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

    Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 13.07.2022 - 21:04
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    Karabük'te kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

    3 gün önce Karabük'ün Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Osman Yardibi isimli şahıs taburede oturduğu sırada eline aldığı kurulu havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    Karabük te kazayla kendini vuran adam hastanede öldü #1


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