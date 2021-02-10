Karabük'te kız arkadaşına mesaj atıp kendini yaraladı

Karabük'te kız arkadaşına mesaj atıp kendini yaraladı

Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde kız arkadaşı ile tartışan şahıs silahla kendini vurarak yaraladı.

Karabük'ün Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı Sena apartmanın son katında yaşanan olayda, yalnız yaşayan Tahir G. (39) tartıştığı kız arkadaşına mesaj attıktan sonra silahla kalbinin üstünden kendisini vurarak yaraladı.

Daireden silah sesi duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te kız arkadaşına mesaj atıp kendini yaraladı İZLE







AMELİYATA ALINDI

Eve giren ekipler, Tahir G'yi yerde yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye kaldırılan Tahir G, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Olayla ilgili evde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.



