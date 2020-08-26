Karabük’te kız arkadaşıyla tartışıp, direksiyonu kırdı

Tartıştığı kız arkadaşının kullandığı aracın direksiyonunu kıran genç, kazaya neden oldu.

Betül Ç. idaresindeki 78 BE 636 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı’ndan Karabük istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkıp, trafik levhasına çarparak karşı şeride geçti.

Şans eseri karşı istikametten başka bir aracın gelmemesi faciayı engelledi.

HAFİF YARALANDILAR

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emirhan Y. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün tedavisi ayakta tamamlanırken, diğer yaralı Emirhan Y. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ERKEK ARKADAŞI BİR ANLIK SİNİRLE DİREKSİYONU KIRDI

Kaza yaptıktan sonra korku içerisinde kalan kadın sürücünün, seyir halindeyken tartışmaya başladığı erkek arkadaşının bir anlık sinirle direksiyonu çevirdiğini söylediği iddia edildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.