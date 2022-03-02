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    Karabük'te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü

    Karabük'te kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bıçaklanan Fatih Sivri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 23:36
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 00:27
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    Karabük'te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü

    Karabük'ün Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi’nde meydana gelen olayda,  Fatih Sivri, Sabit Öztürk ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, yanında getirdiği bıçakla Sivri’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kanlar içerisinde kalan Sivri ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Sivri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Karabük'te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü VİDEO

    Karabük te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Acı haberi alan Sivri’nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Karabük te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü #7


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