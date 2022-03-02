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Karabük'te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü

Karabük'te kız meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü

Karabük'te kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bıçaklanan Fatih Sivri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.