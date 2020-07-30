Dolar
6.9888
0.2136%
Euro
8.2333
-0.0619%
Altın
1944.65
-1.3248%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
437.058
-1.2539%
Bitcoin
77105.03
-1.9959%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Karabük'te köpekleri ayırırken tüfekle kendini vurdu

    Köpeğine saldıran diğer köpekleri ayırmak isteyen çoban, omzundaki tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 17:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te köpekleri ayırırken tüfekle kendini vurdu

    Karabük’ün Eflani ilçesinde çobanlık yapan adamın köpeğine, diğer köpekler saldırdı.

    Çukurören köyü Tepe Mahallesi’nde çobanlık yapan 43 yaşındaki Ramazan Bade hayvanlarını otlattığı sırada köpeğine saldıran diğer köpekleri ayırmak isterken başına talihsiz bir olay geldi.

    OMZUNDAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI

    Omzunda asılı olan av tüfeği kazayla ateş alınca, tüfekten çıkan saçmalar Bade’nin sağ dizine isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan çobana ilk müdahaleyi eşi ve kardeşi yaptı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Karabük'te köpekleri ayırırken tüfekle kendini vurdu #1

    Karabük'te köpekleri ayırırken tüfekle kendini vurdu #2

    Karabük'te köpekleri ayırırken tüfekle kendini vurdu #3

    Görüş Bildir