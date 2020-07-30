Karabük'te köpekleri ayırırken tüfekle kendini vurdu

Köpeğine saldıran diğer köpekleri ayırmak isteyen çoban, omzundaki tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu.

Karabük’ün Eflani ilçesinde çobanlık yapan adamın köpeğine, diğer köpekler saldırdı.

Çukurören köyü Tepe Mahallesi’nde çobanlık yapan 43 yaşındaki Ramazan Bade hayvanlarını otlattığı sırada köpeğine saldıran diğer köpekleri ayırmak isterken başına talihsiz bir olay geldi.

OMZUNDAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI

Omzunda asılı olan av tüfeği kazayla ateş alınca, tüfekten çıkan saçmalar Bade’nin sağ dizine isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan çobana ilk müdahaleyi eşi ve kardeşi yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



