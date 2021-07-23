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Karabük’te korkuluklara çarpan araç takla atarak durabildi

Karabük’te korkuluklara çarpan araç takla atarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Rümeysa T., otomobili ile demir korkuluklara çarpmasının ardından takla atarak ters döndü. Otomobilden kendi imkanları ile çıkan Rümeysa T., hastaneye kaldırıldı.