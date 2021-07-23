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- Karabük’te korkuluklara çarpan araç takla atarak durabildi
Karabük’te korkuluklara çarpan araç takla atarak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Rümeysa T., otomobili ile demir korkuluklara çarpmasının ardından takla atarak ters döndü. Otomobilden kendi imkanları ile çıkan Rümeysa T., hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 23.07.2021 - 15:44
Karabük’te otomobili ile seyir halinde olan 18 yaşındaki Rümeysa T. Aydınlıkevler Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil önce su kanalının demir korkuluklarına çarptı, ardından çarpmanın etkisi ile takla atarak ters döndü.
VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ
Sürücü Rümeysa T., kendi imkanları otomobilden çıkmayı başardı.
Şok geçiren genç kızı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Rümeysa T., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, Rümeysa T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.