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    Karabük'te kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

    Şüphelilerde sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 15:51
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    Karabük'te kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

    Karabük Emniyet Müdürlüğü, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Operasyonda Ş.D. yakalanırken, M.A. ve G.T. ise Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yakalandı.

    PARA VE SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

    M.A. ve G.T.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 33 bin 100 TL ve sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

    Karabük te kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı #1

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