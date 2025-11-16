Karabük'te mantar dönüşü feci kaza: 2 ölü 7 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük–Kastamonu karayolunun Sarıahmetli köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Ersin K.'nin kullandığı 78 ABL 497 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak defalarca takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekiplerin yaptığı kontrolde Sabuha K. (39) ile 7 yaşındaki Yusuf Barut K.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta bulunan sürücü Ersin K., Müzeyyen K. (65), İlknur K. (30), Haticenur K. (17), Ediz Recep K. (6), Asiye K. (13) ve Zeynep K. (14) ise yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ersin K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, 7 aylık hamile olduğu belirtilen İlknur K.’nin de tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ŞOFÖR ALKOLLÜ MÜYDÜ?

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Kazanın ardından ekiplerin yaptığı incelemede, araç çevresinde alkol şişelerinin bulunduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.