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    Karabük'te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti

    Karabük'te mantar toplamaya giden bir kişi, düşüp ayağını kırınca imdadına ekipler yetişti.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 17:26
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    Karabük'te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti

    Karabük'te Sarıçiçek mevkiinde yaşanan olayda Altun Şen isimli kadın mantar toplamaya gittiği ormanda düşerek ayağını kırdı.

    MANTAR TOPLAMAK İSTERKEN AYAĞINI KIRDI

    İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, sağlık ekipleri olay yerinde talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptı.

    AFAD KURTARDI

    Sedyeyle ambulansa taşınan Altun Şen, Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

    Karabük te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti #1

    Karabük te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti #2

    Karabük te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti #3

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