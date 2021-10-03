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- Karabük'te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti
Karabük'te mantar toplarken düşüp ayağını kırdı, imdadına ekipler yetişti
Karabük'te mantar toplamaya giden bir kişi, düşüp ayağını kırınca imdadına ekipler yetişti.
- İHA
- 03.10.2021 - 17:26
Karabük'te Sarıçiçek mevkiinde yaşanan olayda Altun Şen isimli kadın mantar toplamaya gittiği ormanda düşerek ayağını kırdı.
MANTAR TOPLAMAK İSTERKEN AYAĞINI KIRDI
İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, sağlık ekipleri olay yerinde talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptı.
AFAD KURTARDI
Sedyeyle ambulansa taşınan Altun Şen, Karabük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen'in hastanedeki tedavisi sürüyor.