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    Karabük'te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu

    Motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
    • 04.06.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 17:04
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    Karabük'te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu

    Safranbolu-Karabük karayolunda seyir halindeki 67 ABL 131 plakalı motosiklet, görenleri şaşırttı.

    4 kişilik bir ailenin tehlikeli şekilde yaptığı yolculuk, diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. O görüntüleri görenler, "Pes" demekten kendisini alamadı.

    Sadece sürücü kask taktı, çocukların hayatı riske atıldı

    Aralarına sıkıştırdıkları çocuklarla yolculuk yapan aile cep telefonu ile görüntülenirken, sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı görüldü.

    İHA'nın haberine göre; motosiklette dört kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk endişelendirdi.

    Karabük'te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Karabük te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu #1

    Karabük te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu #2

    Karabük te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu #3


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