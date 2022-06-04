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Karabük'te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu

Karabük'te motosiklete binen ailenin tehlikeli yolculuğu

Motosiklet üzerinde ikisi küçük çocuk olmak üzere 4 kişinin arka arkaya oturarak yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.