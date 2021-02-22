8 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, aralarında görevdeki bir komiser yardımcısının da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri "Kurtbeyler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Karabük merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara ait ikamet, araç ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, 1 gram esrar maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 1 adet teçhizat kemeri, 73 adet çek-senet ve 1 adet sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.

Karabük’te organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

19'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin yakınları adliye çevresinde kalabalık oluşturunca polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Şüphelilerden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 19 şüpheli işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

1 şüphelinin ise başka şehirde ifadesinin alındığı öğrenildi.