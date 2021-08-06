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    Karabük'te orman yangını çıktı

    Ödemiş köyünde başlayan yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, köyde 2 gün önce yine yangın çıktığı belirlendi. 2 gün önce çıkan yangında ise 10 dönümlük alan kül oldu.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 17:17
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    Karabük'te orman yangını çıktı

    Karabük’ün Ödemiş köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Orman alanda çıkan yangın, dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı.

    Dumanları görenler ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun akabinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

    Bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ödemiş köyünde, çarşamba günü orman yangını çıkmış, ekiplerce söndürüldükten sonra 10 dönüm alanın yandığı belirlenmişti.

    Karabük te orman yangını çıktı #1

    Karabük te orman yangını çıktı #2

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