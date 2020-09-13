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- Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar görürken; Karabük Valisi, bölgede inceleme yaptı.
- AA
- 13.09.2020 - 09:14
Karabük’ün Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
5 DÖNÜM YANDI
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
VALİ İNCELEDİ
Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.