Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar görürken; Karabük Valisi, bölgede inceleme yaptı.

Karabük’ün Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

5 DÖNÜM YANDI

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

VALİ İNCELEDİ

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.