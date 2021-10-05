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    Karabük’te otomobil 3 metreden bahçeye düştü

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında bulunan bahçeye savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 07:42
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    Karabük’te otomobil 3 metreden bahçeye düştü

    Karabük’ün Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde Irak uyruklu Kader A.(18) idaresindeki 78 MA 0280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan bahçeye düştü.

    Yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye savrulan otomobil, ters döndü.

    Saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada Kader A. ve Nebras M.M. (50) yaralanırken, araçta bulunan Hasan Yıldırım kazadan yaralanmadan kurtuldu.

    DURUMLARI İYİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    KAZADAN SAĞLAM KURTULAN TANIK KONUŞTU

    Otomobilde bulunan Hasan Yıldırım; önlerine çıkan başka bir araç nedeniyle sürücü Kader A.'nın paniklediğini, direksiyonu kırınca da aracın evin bahçesine düştüğünü belirtti.

    Bahçesine otomobil düşen Hatice Özay ise önce şiddetli bir ses duyduğunu ve aracı görünce de korktuğunu ifade etti.

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    Karabük’te otomobil 3 metreden bahçeye düştü #3

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