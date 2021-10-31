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    Karabük'te otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

    Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 01:59
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    Karabük'te otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

    Karabük-Kastamonu yolu Çıraklar Köyü mevkiinde, Karabük istikametine gitmekte olan Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

    SÜRÜCÜ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Kazada otomobil sürücüsü Adil Düzgün olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa Ö. (34) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

    Karabük te otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mustafa Ö. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük te otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı #2

    Karabük te otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı #3

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