Karabük’te otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza sonrası yoldu uzun araç kuyrukları oluşurken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Karabük’ün Yenice ilçesi istikametine seyir halinde olan 07 AKP 934 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 14 KH 692 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımı ile otomobil ve kamyondan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazadan dolayı kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.