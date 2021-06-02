Park halinde otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Karabük Zonguldak Caddesi üzerinde Şevki Timilli isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen 14 BS 167 plakalı otomobil, park halindeyken yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederek söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük'te park halindeki otomobil yandı VİDEO

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OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Kontrol altına alınan araç yangınında soğutma çalışması yapılırken, yangının büyüyüp yanındaki araçlara sıçramaması faciayı engelledi.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.



