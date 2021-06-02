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    Karabük'te park halindeki otomobil yandı

    Park halinde otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 18:16
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    Karabük'te park halindeki otomobil yandı

    Karabük Zonguldak Caddesi üzerinde Şevki Timilli isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen 14 BS 167 plakalı otomobil, park halindeyken yanmaya başladı.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederek söndürdü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Karabük'te park halindeki otomobil yandı VİDEO

    Karabük te park halindeki otomobil yandı #1

    OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU

    Kontrol altına alınan araç yangınında soğutma çalışması yapılırken, yangının büyüyüp yanındaki araçlara sıçramaması faciayı engelledi.

    Maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının, elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

    Karabük te park halindeki otomobil yandı #2

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