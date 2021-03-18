Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandıktan sonra helallik istedi.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen ihlaller, farklı şekillerde devam ediyor. Son olarak Karabük'te polisten kaçan alkollü sürücü, yakalanınca polislerden helallik istedi.

"DUR" İHTARINA UYMAYINCA POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrollerini sürdürürken, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde ışıklarını söndürmüş bir vaziyette ilerleyen 37 PU 553 plakalı otomobili gören polis ekipleri,aracı durdurmak istedi. E.Y isimli sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.

ARACINI PARK EDİP KAÇARKEN YAKALANDI

Kısa süreli kovalamacanın ardından Salı Pazarının karşısındaki yola aracını park ederek kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabük’te polisten kaçan alkollü sürücü, helallik istedi-Video

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: "HAKKINIZI HELAL EDİN"

Yapılan kontrollerde 84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine “Hakkınızı helal edin” dedi.

Kendisini görüntüleyen gazeteciye de hakaretlerde bulunan sürücü, polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirildi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan da hakkında cezai işlem yapıldı.