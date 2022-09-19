Karabük'te sahte jandarma yakalanarak gözaltına alındı

Yaşlı adamı arayarak kendisini jandarma olarak tanıtan şahıs, bir miktar parayı alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan D.G.'nin ihbarı üzerine şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alo jandarma yalanının adresi bu kez Karabük oldu...

Eskipazar ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki D.G., dolandırıcıların hedefi oldu.

Jandarma olarak tanıttı

23 yaşındaki B.K., yaşlı adamı arayarak kendisini jandarma olarak tanıttı. Bunun üzerine vatandaşın 12 bin 700 lirasını ve 3 bin 500 dolarını istedi.

Parasını dolandırıcıya teslim eden yaşlı adam, bir süre sonra bu durumdan şüphelendi.

Gözaltına alındı

Soluğu jandarmada alan D.G.'nin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sahte jandarma, köyde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce de aynı yönteme başvurduğu belirlendi

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın, 2022 yılının Nisan ayında Başpınar köyündeki M.K. isimli bir vatandaşı da aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



