Karabük'te sel büyük yıkıma yol açtı

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan aşırı yağışlar sebebiyle Karabük'ün Yenice ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su basarken, heyelanlar meydana geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle meydana gelen sel felaketi, büyük hasarlara sebep oldu.

İlçe merkezinde gece geç saatlerde İncedere Çayı'nın taşması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede en çok hasarı ise Tır ve Kuzdağ köyleri gördü. Tır köyünde bir ev tamamen sel sularına kapılırken, 4 katlı başka bir bina da yan yattı. Bazı köylerde bulunan köprüler de hasar gördü.

Karabük de şiddetli yağışlardan nasibini aldı

Kuzdağ köyüne bağlı Şeker Mahallesi’nde de büyük hasar meydana geldi. Şeker Kanyonu’nun bulunduğu bölgede Şeker Çayının taşması nedeniyle bölgenin en fazla turist çeken alanlarından olan Şeker Kamp Alanı’nın sosyal alanları sele kapıldı.

Yenice Doğa Müzesi ve Yenice Evi de hala sel nedeniyle tehdit altında bulunurken, Şeker Mahallesi’ndeki bazı evlerin bahçeleri de sel sularına kapıldı. Yenice'de ormanlık alanlarda yaşayan birçok hayvan da sel felaketi sebebiyle telef oldu.

Derya Yanık incelemelerde bulundu

İHA'nın aktardığına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve beraberindeki heyet ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Yenice ilçe merkezi ve civar köylerde incelemelerde bulundu.

Yenice’de yağışlar hala devam ederken, vatandaşlar güvenli bölgelerde bulunmaları konusunda uyarılıyor.