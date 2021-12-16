Euro
16.7298
0.07%
Dolar
14.7969
-0.05%
Altın
848.37
0.33%
Borsa
2.162
0%
Bitcoin
726.862
3.84%
BTXN Coin
39.30
-0.58%
5ºC
İstanbul
Yağmur 5 C

    Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı

    Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 05:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı

    100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerindeki büfeye gelen silahlı grup, E.E. ve C.E. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E. ve C.E, pompalı tüfekle yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İlk müdahaleyi mahalle bekçilerinin yaptığı olayda yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan C.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Karabük te silahlı kavga: 3 yaralı #1

    SALDIRGANLARDAN BİRİ YARALI

    Olay yerinden kaçan grupta bulunduğu iddia edilen yaralı Y.Ç'nin özel hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Caddeyi kapatarak olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

    Karabük te silahlı kavga: 3 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir