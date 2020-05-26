Karabük'te siren çalarak geçen ambulansın sürücüsüne ceza

Siren çalarak polis uygulamasının olduğu yerden geçen ve ‘dur’ ihtarına uymayan özel ambulans sürücüsü yakalandı. İçerisinde hasta olmayan ambulans sürücüsüne 552 TL ceza yazıldı.

Karabük'ten İstanbul'a giden H.E. yönetimindeki 34 BGV 930 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, dün akşam saatlerinde polisin uygulama yaptığı bölgeden siren çalarak geçti.

Polis, ‘dur’ ihtarına uymayan ambulansı takibe aldı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ VE HASTASI OLMAYAN AMBULANS

Ambulans bir süre sonra Karabük Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde durduruldu. Ambulans içerisinde sadece sürücüsünün bulunduğu, herhangi bir sağlık görevlisi ya da hasta bulunmadığı tespit edildi.

552 TL CEZA YEDİ

İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan ve ‘dur’ ihtarına uymayan H.E.’ye, geçiş üstünlüğünün ihlali ve ‘dur’ ihtarına uymamak nedeniyle 552 TL trafik para cezası kesildi.

TUTANAK TUTULDU

Seyahat izin belgesi bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararlarından işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Ayrıca bakaya durumda bulunan H.E.’ye, tebligat tutanağı düzenlendi.