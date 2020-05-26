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- Karabük'te siren çalarak geçen ambulansın sürücüsüne ceza
Karabük'te siren çalarak geçen ambulansın sürücüsüne ceza
- DHA
- 26.05.2020 - 16:24
Karabük'ten İstanbul'a giden H.E. yönetimindeki 34 BGV 930 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, dün akşam saatlerinde polisin uygulama yaptığı bölgeden siren çalarak geçti.
Polis, ‘dur’ ihtarına uymayan ambulansı takibe aldı.
SAĞLIK GÖREVLİSİ VE HASTASI OLMAYAN AMBULANS
Ambulans bir süre sonra Karabük Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde durduruldu. Ambulans içerisinde sadece sürücüsünün bulunduğu, herhangi bir sağlık görevlisi ya da hasta bulunmadığı tespit edildi.
552 TL CEZA YEDİ
İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan ve ‘dur’ ihtarına uymayan H.E.’ye, geçiş üstünlüğünün ihlali ve ‘dur’ ihtarına uymamak nedeniyle 552 TL trafik para cezası kesildi.
TUTANAK TUTULDU
Seyahat izin belgesi bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararlarından işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Ayrıca bakaya durumda bulunan H.E.’ye, tebligat tutanağı düzenlendi.