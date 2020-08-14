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    Karabük'te sokak ortasında kavga ettiler

    100. Yıl Mahallesi'nde sokak ortasında çıkan 2 ayrı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 05:00
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 05:00
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    Karabük'te sokak ortasında kavga ettiler

    Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak ortasında karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine saldırdı.

    Dakikalarca süren kavgayı gören bir kişi gelip tarafları ayırmaya çalıştı.

    Karabük te sokak ortasında kavga ettiler #1

    BAŞKA BİR GRUP DA KAVGA ETTİ

    Diğer bir sokak kavgasında ise 2 grup tekme-tokat birbirine girdi.

    Daha sonra sokak ortasında birbirini kovaladı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

    Karabük'te sokak ortasında kavga ettiler VİDEO


    Karabük te sokak ortasında kavga ettiler #2

    Karabük te sokak ortasında kavga ettiler #3

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