Sürücü adayı Rüya Nur Ç. idaresindeki otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karabük’te, D-755 karayolunda Ankara istikametinde ilerleyen Y.U. idaresindeki otomobil, direksiyon eğitimi alan Rüya Nur Ç. (18) idaresindeki sürücü kursuna ait otomobile arkadan çarptı.

Rüya Nur Ç. idaresindeki otomobil, çarpmanın şiddeti ile refüje çıktı.

Kazada diğer sürücü adayı Nursena O. (18) ve direksiyon eğitmeni Erdal A. (54) ile diğer otomobilde bulunan Kübra M. (29) ve Recep M. (29) yaralandı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazalarda, büyük maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük’te, sürücü adayının otomobiline çarptı: 5 yaralı ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan 5 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.