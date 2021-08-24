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    Karabük’te, sürücü adayının otomobiline çarptı: 5 yaralı

    Sürücü adayı Rüya Nur Ç. idaresindeki otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 16:18
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    Karabük’te, sürücü adayının otomobiline çarptı: 5 yaralı

    Karabük’te, D-755 karayolunda Ankara istikametinde ilerleyen Y.U. idaresindeki otomobil, direksiyon eğitimi alan Rüya Nur Ç. (18) idaresindeki sürücü kursuna ait otomobile arkadan çarptı.

    Rüya Nur Ç. idaresindeki otomobil, çarpmanın şiddeti ile refüje çıktı.

    Kazada diğer sürücü adayı Nursena O. (18) ve direksiyon eğitmeni Erdal A. (54) ile diğer otomobilde bulunan Kübra M. (29) ve Recep M. (29) yaralandı.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Kazalarda, büyük maddi hasar meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Karabük’te, sürücü adayının otomobiline çarptı: 5 yaralı ViDEO

    Karabük’te, sürücü adayının otomobiline çarptı: 5 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralanan 5 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük’te, sürücü adayının otomobiline çarptı: 5 yaralı #2

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