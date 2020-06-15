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    Karabük'te sürücünü çalıştırdığı araç alev aldı

    Karabük'te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmından birden alev alev yanmaya başladı.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 06:19
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    Karabük'te sürücünü çalıştırdığı araç alev aldı

    Karabük Esentepe Mahallesi Taşkesti Caddesi’nde, Fatih Ç. isimli sürücü yolculuk yapmak için 78 AC 696 plakalı otomobilini çalıştırdıktan sonra indi. Bir süre sonra otomobil motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

    mobil bir anda alev aldı -1

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