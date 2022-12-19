Karabük'te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı

Karabük'te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı

Tamire getirilen cep telefonunun bataryası bomba gibi patlarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'teki Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş hanının içindeki telefon tamirinin yapıldığı dükkanda, akşam saatlerinde 'dehşet' niteliğinde bir olay yaşandı.

Tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefonun bataryası, bir anda patlayarak alev aldı.

Dükkan sahibi son anda kurtuldu

Patlamanın yaşandığı anda arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen ve yüzü yanmaktan son anda kurtulan iş yeri sahibi Gökhan Gündoğan, panikle kaçtı.

Gökhan Gündoğan, daha sonra geri gelerek alev alan cep telefonunu yere atıp dükkanın dışına çıkarttı.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı VİDEO









