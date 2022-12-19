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    Karabük'te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı 

    Tamire getirilen cep telefonunun bataryası bomba gibi patlarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.12.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 21:46
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    Karabük'te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı 

    Karabük'teki Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan iş hanının içindeki telefon tamirinin yapıldığı dükkanda, akşam saatlerinde 'dehşet' niteliğinde bir olay yaşandı.

    Tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefonun bataryası, bir anda patlayarak alev aldı.

    Dükkan sahibi son anda kurtuldu

    Patlamanın yaşandığı anda arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen ve yüzü yanmaktan son anda kurtulan iş yeri sahibi Gökhan Gündoğan, panikle kaçtı.

    Gökhan Gündoğan, daha sonra geri gelerek alev alan cep telefonunu yere atıp dükkanın dışına çıkarttı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Karabük'te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı VİDEO

    Karabük te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı  #1

    Karabük te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı  #2

    Karabük te tamir edilen telefon, bomba gibi patladı  #3


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