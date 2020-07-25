Safranbolu ilçesinde 3 katlı tarihi bir konakta yangın meydana geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Eski Çarşı mevkisinde, yaklaşık 150 yıllık otel olarak kullanılan 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu ve Karabük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

BİTİŞİĞİNDEKİ KONAĞA DA SIÇRADI

Kısa sürede bütün konağı saran alevler bitişikte bulunan yine 3 katlı konağa da sıçradı.



İçeriden patlama sesleri de gelen yangında otelde kalanlar ile çalışanlar tahliye ediliyor, yangını söndürme çalışması sürüyor.

Karabük'te tarihi binada yangın çıktı VİDEO

