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    Karabük'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

    Karabük'te tartıştığı eşini boynundan bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 18:24
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    Karabük'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

    Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı’nda 4 gün önce meydana gelen olayda Vedat D. tartıştığı eşi Hatice Çetin D.’yi boynundan bıçaklayarak öldürmüştü.

    TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

    Eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani koca tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Karabük te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı #1

    Karabük te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı #2

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