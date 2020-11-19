Karabük’te tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

Apartmanın önünde bulunan yaralı koca hastaneye kaldırılırken, genç kadın ikna edilerek gözaltına alındı.

Karabük’ün 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak’taki bir apartmanda yaşayan çift, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Sonrasında çift arasında arbede yaşandı. Bu sırada Dilara T. (20), bıçak ile 26 yaşındaki eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı.

Bağrışma sesleri nedeniyle komşuların haber üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

APARTMAN GİRİŞİNDE BULUNDU

Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi.

Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.