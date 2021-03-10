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    Karabük'te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü

    Karabük’te kum ocağında taş kırma makinesinde kaynak yapan 2 işçi, kapağın kapanması sonucu sıkışarak feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 16:00
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    Karabük'te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü

    Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi’ndeki kum ocağında çalışan 50 yaşındaki Mustafa Özdemir ve 41 yaşındaki Yunus Özdemir, bakım çalışmaları kapsamında kaynak yapmak için taş kırma makinesinin içine girdi.

    Taş kırma makinesinin kapağı, güvenlik kilidini kapatmayan işçilerin üzerine kapanmasıyla bulundukları yerde sıkıştı.

    ARKADAŞLARI KAPAĞI KALDIRDI

    Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırarak sıkışan işçilere yardıma koştu.

    Kilolarca ağırlıktaki kapağın kapanması sonucu makine içinde sıkışan işçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Karabük'te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü VİDEO

    Karabük te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü #1

    SAVCI İNCELEME YAPTI

    Çevre güvenliğinin alınması sonrası Jandarma Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 2 işçinin cenazeleri otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Karabük te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü #2

    Karabük te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü #3

    Karabük te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü #4

    Karabük te taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi öldü #5

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