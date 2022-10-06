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    Karabük'te tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular

    Karabük'te, felçli olan ve tedavi için hastanede yatan Fatma Adakoğlu isimli kadının evine giren hırsızlar eşyaları çaldı.
    • 06.10.2022 - 18:36
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    Karabük'te tedaviye giden yaşlı çiftin evini soydular

    Karabük'te dün akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Abide Sokak'ta Ankara'da yaşayan Eray Adakoğlu, felçli annesi Fatma Adakoğlu'nu tedavisi için Karabük'ten alıp Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Annesinin hastaneye yatış işlemleri sonrası, anne babasıyla vedalaşıp Ankara'ya dönen Adakoğlu, akrabalarının aramasıyla eve hırsız girdiğini öğrenip tekrar Karabük'e geldi.

    "Demir korkulukları kırıp eve giriyorlar."

    Eve gelen polis ekipleri inceleme yapıp delil topladı. Hırsızlık şüphelilerinin zemin kattaki dairenin korkuluğunu kırıp pencereyi açarak içeri girdiği belirlendi.

    İHA'nın aktardığına göre dün sabah annesi ve babasını alıp tedavi için Bolu’ya gittiklerini söyleyen Eray Adakoğlu, daha önce de benzer bir olay yaşadıklarını belirterek, "Demir korkulukları kırıp eve giriyorlar. Odanın da kapısı kilit olduğundan onu da kırıp odaları açmışlar. Televiyon ve değerli eşyaları almışlar" dedi.

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