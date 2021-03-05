Karabük'te tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Karabük'te tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Karabük'te önünde seyreden tıra çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen C.Ç. yönetimindeki 67 NA 194 plakalı otomobil, KARDEMİR kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Önce refüje çarpan otomobil, hızını alamayarak daha sonrada önünde seyreden S.E. yönetimindeki 78 EB 092 plakalı tıra çarptı.

Kazayı fark eden diğer sürücüler, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, yanındaki S.Y. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.