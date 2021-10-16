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- Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Ekipler ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
- İHA
- 16.10.2021 - 17:54
- Güncelleme : 16.10.2021 - 17:59
Karabük'ün D-755 kara yolu Kemaloyma mevkisinden Eskipazar ilçesine gitmekte olan T.Ç., idaresindeki 78 YB 525 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak refüje çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan N.K. ve E.K., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.