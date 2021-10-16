Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Ekipler ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Karabük'ün D-755 kara yolu Kemaloyma mevkisinden Eskipazar ilçesine gitmekte olan T.Ç., idaresindeki 78 YB 525 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak refüje çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan N.K. ve E.K., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.