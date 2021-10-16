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    Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

    Kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Ekipler ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 17:59
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    Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

    Karabük'ün D-755 kara yolu Kemaloyma mevkisinden Eskipazar ilçesine gitmekte olan T.Ç., idaresindeki 78 YB 525 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak refüje çarptı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan N.K. ve E.K., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük te trafik kazası: 2 yaralı #1

    Karabük te trafik kazası: 2 yaralı #2

    Karabük te trafik kazası: 2 yaralı #3

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