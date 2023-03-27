İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde Balıkısık mevkiinde korku dolu anlar yaşandı.

Hayati Gökler idaresindeki otomobil, istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Metin Koymatlı idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Yaşanan kazanın ardından otomobil sürücüleri yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatıldı

Tedavi altına alınan yaralılardan Hayati Gökler’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken ile ilgili inceleme başlatıldı.