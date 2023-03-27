Karabük'te trafik kazası! İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar var İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralanırken 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA Karabük'ün Yenice ilçesinde Balıkısık mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Hayati Gökler idaresindeki otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Metin Koymatlı idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatıldı Tedavi altına alınan yaralılardan Hayati Gökler’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.