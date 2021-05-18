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    Karabük'te tünelde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Karabük'te tünelde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:23
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    Karabük'te tünelde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Karabük ile Yenice ilçesi arasındaki Alaçamkaya Tüneli'nde meydana gelen olayda, Hasan Özgün idaresindeki otomobil ile Ümit Bahadır idaresindeki otomobil, tünelin içerisinde çarpıştı.

    Kazada her iki araçtaki Hasan Özgün, Zühre Özgün, 2 yaşındaki Asel Özgün, Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

    YARALILARDAN BİRİ VEFAT ETTİ

    Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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