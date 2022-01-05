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    Karabük'te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak 

    Bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını çekip indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle mahkeme kararıyla hastanede gözlem altında tutulacak.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 18:02
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    Karabük'te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak 

    Karabük'te İnönü Caddesi'ndeki iş yerinin önünde dün asılı Türk bayrağını çekiştirip indirmeye çalışan Ş.U. adlı kadın, çalışanlar tarafından fark edilince uzaklaştı.

    Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İş yeri sahibinin şikayetiyle polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U.'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Ş.U.'nun, 'Affektif bozukluk' şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlendi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ş.U., işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

    Karabük'te Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı VİDEO

    TEDAVİ ALTINA ALINMASI KARARLAŞTIRILDI

    Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından, 'şizoaffektif bozukluk' olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen Ş.U. hakkında, en yakın sağlık kuruluşunda gözlem altına alma işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde uzman görüşü içeren rapor düzenlendi.

    Adliyeye getirilen Ş.U.'nun, rapor doğrultusunda ve Cumhuriyet Savcısı'nın görüşüyle sevk edildiği Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

    Karabük te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak  #1

    Karabük te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak  #2

    Karabük te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak  #3

    Karabük te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak  #4

    Karabük te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak  #5

    Karabük te Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın tedaviye alınacak  #6


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