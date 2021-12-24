Korkmaz çiftinin yaşadığı 2 katlı ev alev alev yandı. Yanan evde çökme de meydana gelirken, ulaşılamayan Hatice Korkmaz için enkazda arama çalışması başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde Korkmaz ailesine ait evde çıktı.

YANGIN, 2 SAATLİK ÇABA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Karabük'te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı - VİDEO

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EVDE OLDUĞU SÖYLENEN KADIN ARANIYOR

Yangın sırasında Atilla Korkmaz’ın dışarıda bulunduğu, geri döndüğünde yanan evini gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekipleri evde olduğu belirtilen Hatice Korkmaz'ı arama çalışması başlattı.

SOĞUTMA SIRASINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çökme de meydana geldi. İtfaiye ekipleri enkaz kaldırma ve arama çalışmalarını sürdürüyor.