Euro
13.1126
2.18%
Dolar
11.5746
2.52%
Altın
673.4920
2.57%
Borsa
1,805.30
0.06%
Bitcoin
593.790
-4.55%
BTXN Coin
37.81
-1.22%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Karabük'te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı

    Korkmaz çiftinin yaşadığı 2 katlı ev alev alev yandı. Yanan evde çökme de meydana gelirken, ulaşılamayan Hatice Korkmaz için enkazda arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 02:37
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 03:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı

    Yangın, gece saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde Korkmaz ailesine ait evde çıktı.

    YANGIN, 2 SAATLİK ÇABA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Karabük'te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı - VİDEO

    https://videonuz.ensonhaber.com/izle/karabukte-yanan-evde-cokme-meydana-geldi-enkazda-arama-baslatildi#snepl

    EVDE OLDUĞU SÖYLENEN KADIN ARANIYOR

    Yangın sırasında Atilla Korkmaz’ın dışarıda bulunduğu, geri döndüğünde yanan evini gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekipleri evde olduğu belirtilen Hatice Korkmaz'ı arama çalışması başlattı.

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #1

    SOĞUTMA SIRASINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

    Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çökme de meydana geldi. İtfaiye ekipleri enkaz kaldırma ve arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #2

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #3

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #4

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #5

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #6

    Karabük te yanan evde çökme meydana geldi: Enkazda arama başlatıldı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir