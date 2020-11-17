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    Karabük'te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı

    Karabük'te kafatasından vurulmuş halde bulunan şahin tedaviye alındı.
    • AA
    • 17.11.2020 - 02:40
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    Karabük'te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı

    Karabük'te vatandaşlar kafatasından vurulmuş halde bir şahin buldu.

    Vatandaşlar tarafından yaralı olduğu belirlenen şahin, bildirilmesi üzerine Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

    TEDAVİYE ALINDI

    Veteriner kliniğinde yapılan muayenede şahinin kafatasında av tüfeğinden çıkan saçma olduğu tespit edildi.

    Operasyonla kafatasındaki saçma çıkarılan kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

    Karabük te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı #1

    Karabük te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı #2

    Karabük te yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı #3

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