Petrol
107.86
-0.09%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
453.323
-1.70%
BTXN Coin
13.26
0.91%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Karabük'te yaşlı kadın, kamyonetin altında kaldı

    Yaşlı kadının geri geri gelen kamyonetin altında kalarak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.05.2022 - 01:06
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 01:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te yaşlı kadın, kamyonetin altında kaldı

    Karabük'te Bağ-Essan Sanayi Sitesi’nde Çetin K. idaresindeki 78 ALL 680 plakalı kamyonet, geri geri geldiği sırada aracın arkasından geçmekte olan Mehman Çimen’e (78) çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; Çimen’in aracın altında fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Karabük'te yaşlı kadın, kamyonetin altında kaldı - VİDEO

    Kaza anı güvenlik kamerasında

    Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin çarpmasıyla yere yığılan kadını altına aldığı ve sürücünün daha sonra aracını ileriye doğru hareket ettirdiği yer alıyor.

    Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

    Karabük te yaşlı kadın, kamyonetin altında kaldı #1

    Karabük te yaşlı kadın, kamyonetin altında kaldı #2

    Karabük te yaşlı kadın, kamyonetin altında kaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kuzenini öldüren doktor tutuklandı
    3. Sayfa

    Kuzenini öldüren doktor tutuklandı

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu reddedildi
    Futbol

    Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu reddedildi

    Görüş Bildir