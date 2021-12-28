Yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük’teki Zonguldak Caddesi üzerinde H.İ.K. idaresindeki otomobil, Cuma Pazarı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına çalışan O.A isimli şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayaya bu sırada kaldırımda bekleyen diğer vatandaşlar yardıma koşarak, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk tedavisinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Karabük'te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı VİDEO













