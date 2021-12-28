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    Karabük'te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 15:32
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    Karabük'te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı

    Karabük’teki Zonguldak Caddesi üzerinde H.İ.K. idaresindeki otomobil, Cuma Pazarı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına çalışan O.A isimli şahsa çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayaya bu sırada kaldırımda bekleyen diğer vatandaşlar yardıma koşarak, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İlk tedavisinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

    Karabük'te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı VİDEO


    Karabük te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı #1

    Karabük te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı #2

    Karabük te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı #3

    Karabük te yaya geçidini kullanan kişiye otomobil çarptı #4

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