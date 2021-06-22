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Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada

Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada

Etkili olan sağanak yağmur sonrası iş yerlerini su basarken, yıldırım düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.