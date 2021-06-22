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    Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada

    Etkili olan sağanak yağmur sonrası iş yerlerini su basarken, yıldırım düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 18:44
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    Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük ve Safranbolu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

    Kent merkezinde göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti.

    Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkiinde 1 saat aralıksız süren yağış sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, bazı iş yerleri sular altında kaldı.

    YILDIRIM ANI KAMERADA

    Metrekareye 16 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde de yıldırımın düştüğü an, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

    Karabük’te yıldırım düşme anı VİDEO

    Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada #1

    Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada #2

    Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada #3

    Karabük’te yıldırım düşme anı kamerada #4

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