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    Karabük'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü

    Karabük'te sollama yapan tırın dorsesinin çarptığı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 19:59
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    Karabük'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü

    Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Eskipazar karayolunda meydana geldi.

    B.Ö. idaresindeki 78 AAP 648 plakalı tır sollama yaptığı sırada dorsesi ile aynı istikamette seyir halinde olan A.C. idaresindeki 46 D 0200 plakalı yolcu dolu otobüse çarptı.

    YOLCULAR YARA ALMADAN ATLATTI

    Kontrolden çıkan otobüs orta bariyerlere çarparak durabilirken, şans eseri yolcular kazayı yara almadan atlattı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kaza sonrası büyük panik yaşayan yolcular ise otobüsten inerek gelen başka bir otobüs ile yollarına devam etti.

    Karabük'te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü VİDEO

    Karabük te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü #1

    Karabük te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü #2

    Karabük te yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü #3

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