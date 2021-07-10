Devrilen otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük'ten Kastamonu istikametine gitmekte olan Kübra D. yönetimindeki 78 BY 167 plakalı otomobil, başka bir sürücünün sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak, orta refüje çarptı.

KAZADA ANNE VE KIZI YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobilde sürücü Kübra D. ile yanında bulunan 6 yaşındaki kızı Ceylinsu yaralandı.

Yaralılar kendi imkanları ile otomobilden dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve trafik ekipleri sevk edildi.

Karabük'te yoldan çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrildi VİDEO





ANNE VE KIZIN DURUMU İYİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.



